"أملنا الثراء السريع".. اعترافات لصوص الآثار فى الغربية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

"أملنا الثراء السريع"، بهذه الكلمات اعترف لصوص الآثار بعد ضبطهم في الغربية عقب التنقيب عن الكنوز الأثرية، والعثور على قطع فخارية داخل سرداب.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 9 أشخاص بالغربية لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الغربية) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف مسكنه، وأمكن ضبطه وبصحبته (8 أشخاص) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، والعثور على (حفرة بعمق 7 متر تقريباً – الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر – مجموعة من الأحجار وبقايا أجزاء أوانى فخارية يُشتبه فى آثريتها).

بمواجهتهم إعترفوا بالحفر خلسة بمسكن المذكور بقصد البحث والتنقيب عن الأثار، وأن القطع المضبوطة ناتجة عن أعمال الحفر فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.