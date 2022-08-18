اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أغسطس 2022 08:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضار تستقر فى الأسواق مع استمرار زيادة المعروض

الخميس، 18 أغسطس 2022 07:00 ص
أسعار الخضار تستقر فى الأسواق مع استمرار زيادة المعروض خضراوات - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شعبة الخضروات والفواكه في الغرفة التجارية، أن كيلو الطماطم يُباع بسعر من 3 إلى 5 جنيهات جملة ، ومن 4 إلى 6 جنيهات تجزئة ، والبصل من 1.25 إلى 2.25 جنيه جملة، ومن 3 إلى 4 جنيهات تجزئة ، والبطاطس من 3 إلى 5 جنيهات جملة ومن 5 إلى 7 جنيهات تجزئة ، والفاصوليا الخضراء من 7 إلى 11 جنيهات جملة، ومن 12 إلى 15 جنيها تجزئة.
 
 
وأضافت في تقرير لها أن أسعار الفلفل الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات جملة ، ومن 6 إلى 8 جنيهات تجزئة ، والباذنجان من 1,5 إلى 2.5 جنيه جملة ، ومن 3,5 إلى 4.5 جنيه تجزئة، والخيار من 3 إلى 5 جنيهات جملة، ومن 6 إلى 8 جنيهات تجزئة ، والجزر من 3 إلى 5 جنيهات جملة ، ومن 6 إلى 8 جنيهات تجزئة ، والكوسة من 3 إلى 5 جنيهات جملة ، ومن 7 إلى 10 جنيهات تجزئة ، والملوخية من 2.5 إلى 4 جنيهات جملة، ومن 5 إلى 6 جنيهات تجزئة، والبامية من 16 إلى 22 جنيها جملة، ومن 23 إلى 25 جنيهات تجزئة.
 
 
وتبلغ أسعار الثوم من 7 إلى 11 جنيهات جملة، ومن 10 إلى 13 جنيها تجزئة، ليمون بلدي من 4 إلى 8 جنيهات جملة ، ومن 6 إلى 10 جنيهات تجزئة.
 
وعن الفاكهة، أكّد التقرير أن كيلو البرتقال الصيفي يُباع بسعر من 3.5 إلى 6 جنيهات جملة ، ومن 7 إلى 10 جنيهات تجزئة، والعنب البناتي (أحمر- أصفر) من 5 إلى 7.5 جنيهات جملة ، ومن 10 إلى 15 جنيهات تجزئة، والموز من 9 إلى 12 جنيهات جملة ، ومن 12 إلى 15 جنيهًا تجزئة، والتفاح المصري من 6 إلى 12 جنيهات جملة ، ومن 15 إلى 18 جنيهًا تجزئة، والتفاح المستورد (أمريكي) من 23 إلى 29 جنيهًا جملة، ومن 25 إلى 30 جنيهًا تجزئة، كنتالوب من 3.5 إلى 5 جنيهات جملة ، ومن 7 إلى 9 جنيهات تجزئة ، المانجو باختلاف أنواعها من 10 إلى 20 جنيهًا جملة، ومن 15 إلى 25 جنيهًا تجزئة، تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات جملة ، ومن 12 إلى 15 جنيهًا تجزئة ، الكمثرى من 7 إلى 13 جنيهًا جملة ، ومن 12 إلى 15 جنيهًا تجزئة.

الخضروات

الفاكهة

سعر الخضار

سعر الفاكهة

اسعار الفاكهة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة