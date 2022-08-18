أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 18-8-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 18-8-2022.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العالمية للاستثمار والتنمية، العبور للاستثمار العقاري، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي.

البورصة تربح 2.9 مليار جنيه.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 681.731 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 777.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.2 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.36%، والعرب على 42.35% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.60% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.39%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 195.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 552.1 ألف جنيه، 25.3 مليون جنيه، 441.5 ألف جنيه، 174.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 10094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1874 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12474 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4081 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2159 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3093 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3722 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1193 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 9.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.97%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 28.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.15%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 12.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.87%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.30%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.282 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.57%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 58.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.23%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.488 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.97%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.78%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.373 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.36%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 36.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.78%.