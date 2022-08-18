أسباب تعيين حسن عبدالله بمسمى قائم بأعمال محافظ البنك المركزى

كتب سمير حسنى

قال المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ردا على تساؤلات البعض بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى بهذا المسمى، إن لدينا طائفة من المؤسسات والهيئات الرقابية، ومن ضمنها البنك المركزى الذى يعتبر من الأجهزة الحساسة والمهمة للسياسة المالية والنقدية للدولة، مشيرا إلى أن هناك إجراءات معينة يجب أن تتبع فى تعيين محافظ البنك المركزى إزاء خلو منصب المحافظ.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مداخلة لقناة اكسترا نيوز: "يجب أن يتم ملء هذا الفراغ بالطريقة الدستورية ، والتي تكون بناءً على قرار من رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس النواب".

وتابع المستشار محمود فوزى: "الآن هناك إجازة برلمانية، فإذا كان هناك أى طارئ أو إجراء خلال الإجازة البرلمانية يستطيع رئيس الجمهورية أن يتخذ إجراء عاجل إلى أن ينعقد المجلس مرة أخرى في أكتوبر".

استشهد "فوزى" بقرار آخر، قائلا: "منذ أسابيع قليلة كان لدينا خلو فى منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة العامة غير المصرفية وصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس الهيئة وهى من الهيئات المستقلة التي يشترط موافقة مجلس النواب".