أخبار البورصة اليوم الخميس 18-8-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 18-8-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 681.731 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العالمية للاستثمار والتنمية، العبور للاستثمار العقاري، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي.

البورصة تربح 2.9 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 681.731 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 777.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.2 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.36%، والعرب على 42.35% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.60% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.39%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 195.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 552.1 ألف جنيه، 25.3 مليون جنيه، 441.5 ألف جنيه، 174.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 10094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1874 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12474 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4081 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2159 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3093 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3722 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1193 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات إيديتا للصناعات الغذائية، ابن سينا فارما، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 213.5 ألف سهم خزينة بنسبة 0.03% من رأسمال الشركة خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 201 ألف سهم، وشراء الرابعة 150 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.87% من أسهم رأس المال، فيما أعلنت شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، بيع عدد 222.4 ألف سهم خزينة ليصبح إجمالي أسهم الخزينة بعد البيع صفر سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتا زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، ليسيكو مصر، 22 مليون سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، سبيد ميديكال 500 ألف سهم، 22.4 ألف سهم، 11.5 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بي انفستمنتس القابضة، 60 ألف سهم، 113 ألف سهم، 20 ألف سهم، 317 سهم، 20 ألف سهم، 60.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 70 ألف سهم، 106.9 ألف سهم، 5.8 مليون سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو صافي مبيعات 4.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 2.2 مليار جنيه مقارنة بأرباح 1.4 مليار جنيه.

كما حققت شركة المنصورة للدواجن، إيرادات بلغت 89.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 52.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 69.6%، وبلغ صافي الربح 3.3 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 8.8 مليون جنيه بنسبة نمو 137%.

الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية، مطالبة المستثمرين بتوخي الحيطة والحذر عند اتخاذ قرارتهم الاستثمارية في ضوء ما تم الإفصاح عنه من ملومات بشأن الشركة والسير في إجراءات تصفيتها، وأن إجراءات التصفية لازالت مستمرة ومتوقفة على حصر كافة موجودات الشركة وتقييم أصولها، وإعداد كراسات الشروط اللازمة لطرحها البيع بالإضافة لما يلزم من إجراءات قانونية لإزالة التعديات وغيرها من إجراءات لاستكمال عملية التصفية.

كما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التعامل على سهم المجموعة المصرية العقارية، وسوف تقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما يتكشف لها من مخالفات في هذا الشأن.