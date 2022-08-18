اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أغسطس 2022 01:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يعزى الجزائر حكومة وشعبا فى ضحايا الحرائق

الخميس، 18 أغسطس 2022 12:28 م
أبو الغيط يعزى الجزائر حكومة وشعبا فى ضحايا الحرائق أحمد ابو الغيط
كتبت: بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن عزائه للجزائر، حكومة وشعبا في ضحايا الحرائق، متمنيا الشفاء للمصابين. 
 
وكتب أبو الغيط عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر "‏خالص العزاء للجزائر، رئيساً وحكومة وشعباً، في ضحايا الحرائق. وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل.. وللجزائر السلام من كل شر أو مكروه "
 
وكانت أكدت وسائل إعلام جزائرية، اندلاع العديد من الحرائق فى ولايتى الطارف وسطيف.
 
دفعت قيادة الجيش الوطني الشعبي الجزائري، بمروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات إطفاء الحرائق التي اندلعت بغابات الولايات الشرقية على غرار الطارف وسوق أهراس وسكيكدة وبجاية وسطيف وجيجل وعنابة.
 
 
 

أحمد ابو الغيط

الجامعة العربية

الجزائر

حرائق الجزائر

حرائق الغابات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة