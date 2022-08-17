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92.885 مليون برميل يوميا إجمالى الطاقة التكريرية فى العالم نهاية 2021

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:00 ص
92.885 مليون برميل يوميا إجمالى الطاقة التكريرية فى العالم نهاية 2021 المنتجات البترولية
كتبت -مرو الغول

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بلغ إجمالي الطاقة التكريرية في العالم في نهاية عام 2021 حوالي 92.885 مليون ب / ي ، مقابل 92.88 مليون ب / ي في نهاية عام 2020 ، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً صافياً قـدره 5000 ب / ي ، ونسبته 0.01 % عـــن مستواه في عام 2020 وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "
 
 
 وأشار التقرير،إلى  انخفاض إجمالي عدد مصافي النفط العاملة في العالم من 631 إلى 630 مصـفاة .
 
وتابع التقرير  أن الزيادة في إجمالي الطاقة التكريرية في العالم عام 2021  جاءت نتيجة تشغيل مصفاة Lianyungang طاقتها 320,000 ب / ي في الصين ، والتشغيل الجزئي لمصفاة جازان الجديدة في المملكة العربية السعودية بطاقة تكريرية قدرها 200,000 ب / ي .
 
وذكر التقرير ،  أنه بالمقابل تم توقيف مصفاة Alliance طاقتها التكريرية 255,000 ب / ي في مدينة Belle Chasse بولاية لويزيانا الأمريكية ، وتحويلها إلى محطة لتوزيع المنتجات النفطية ، ومصفاةShell Rheinland طاقتها التكريرية 150,000 ب / ي في مدينة Wesseling الألمانية لتحويلها إلى مصفاة لإنتاج الوقود المتجدد ، فضلاً عن إغلاق مصفاة Matosihos في البرتغال ، طاقتها التكريرية 110,000 ب / ي .
 
 
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