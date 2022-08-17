360 طالبا وطالبة إجمالى مسجلى رغباتهم بمكتب التنسيق الفرعى بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور ، رئيس جامعة قناة السويس، أن مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة أستقبل 360 طالبا وطالبة خلال المرحلة الأولى لتنسيق طلاب الثانوية العامة.

وتابع "مندور"، أن الجامعة ترحب بأبنائها طلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق بالجامعة مع بداية التنسيق للمرحلة الثانية للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم ، وذلك عقب ظهور نتيجة المرحلة الأولى ، مطالباً الطلاب وذويهم بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الجامعة ، وذلك حرصًا علي سلامتهم متمنياً لهم التوفيق والاختيار الموفق للكلية التي تتلائم مع ميولهم ورغباتهم.

تم الأعمال بمكتب التنسيق الفرعى بالجامعة بإشراف عام الدكتور محمد حسن شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم مدير مكتب التنسيق الفرعى بالجامعة ومسئول التنسيق اليدوى الدكتور أحمد يحيى والدكتور تامر شوقى مسئول التنسيق الإلكتروني بالتنسيق مع إدارات الجامعة بإشراف عام السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة، مركز تطوير التعليم وشبكة المعلومات ، الإدارة العامة لرعاية الشباب ، شئون الطلاب المركزية ،الإدارة الطبية ، إدارة الأمن ، إدارة إعلام الجامعة.

ومن داخل غرفة العمليات بمركز تطوير التعليم أعلن الدكتور محمد غنيم مدير مكتب التنسيق الفرعى إحصائية الطلاب المتقدمين للمكتب خلال ست أيام من العمل والتى جاءت كالتالي الخميس 11 أغسطس 88 طالب وطالبة أدوا برغباتهم بالتنسيق اليدوى و 94 عبر التنسيق الإلكتروني ، والجمعة 12 أغسطس 38 طالب وطالبة بالتنسيق اليدوى و 28 بالإلكترونى بينما جاء أكبر عدد للطلاب المتقدمين للمكتب يوم السبت الموافق 13أغسطس بحصيله 107 متقدم للتنسيق اليدوى والإلكتروني، ثم الأحد الموافق 14 أغسطس بلغ عدد الطلاب المتقدمين 86 للتنسيق اليدوى والإلكتروني فى حين أدلى يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 20 طالب برغباتهم بالتنسيق اليدوى و25 بالالكترونى ليختتم مكتب التنسيق أعمله يوم الثلاثاء الموافق 1yأغسطس بتقدم 20 طالب وطالبة للتنسيق اليدوى والإلكتروني ليصبح العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين خلال المرحلة الأولى 360 طالب وطالبة .



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