10 معلومات عن مبنى محكمة أحمد عرابى التاريخى بالإسكندرية بعد زيارة رئيس الوزراء

الإسكندرية أسماء على بدر - تصوير سليمان العطيفى

تفقد اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية "مبنى محكمة أحمد عرابي التاريخي"، بعد خضوعه لعملية ترميم شاملة، ويقدم " اليوم السابع" 10 معلومات عن المبنى التاريخى.

1-مبنى محكمة الإسكندرية الإبتدائية الأهلية تم افتتاحه في غضون عام 1884م.

2-يتسم بطابع معماري فني فريد.

3- يُحاكي أعرق مباني المحاكم الابتدائية في دول أوروبا.

4- عملية الترميم خضعت لاتباع الأساليب العلمية الحديثة، والمهارة الفنية العالية في الحفاظ على الطابع الأثري لمحكمة الاسكندرية الابتدائية، حتى تكون أحد معالم مدينة الإسكندرية، نظراً لموقع المحكمة الجغرافي المُتميز على شاطئ البحر المتوسط، وميدان المنشية. 5-عملية الترميم الشاملة أدت إلى إعادة مبني محكمة الاسكندرية الابتدائية إلى الحالة التي كان عليها وقت الإنشاء. 6- أن الدور الأرضي أصبح يضم غرفة مخصصة للقاضي المشرف على مجمع محاكم أحمد عرابي. 7- يضم الدور الأرض 5 قاعات مخصصة لمحكمة جنايات الإسكندرية، وقاعة مخصصة لنظر قضايا جنح المنتزه أول وثان وثالث، و3 غرف مخصصة لنقابة المحامين الفرعية، وغرفة مخصصة لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة أسرة المنشية، وعدد 2 غرفة مخصصة للجان فض المنازعات، و3 غرف مخصصة لمكتب دعم المرأة، ومكتب المساعدة القانونية. 8-يضم الدور الثاني 61 غرفة مخصصة للنيابة العامة، ونيابات شرق الاسكندرية الكلية وجزئياتها، والمنتزه الكلية وجزئياتها، وغرفة مخصصة لمكتب نيابة المنتزه الكلية الرقمي، وأخرى لاستيفاء النيابة العامة. 9- يضم المبنى المكتب الرقمي لخدمات نيابة المنتزه الكلية، ويهدف إلى تفعيل تحويل أعمال "النيابة العامة" لتصبح رقمية، وخاصة فيما يتعلق بخدماتها المقدمة إلى المواطنين للتيسير عليهم. 10- تم الانتهاء من ترميم المبنى طبقا للجدول الزمنى فى أغسطس 2022.

رئيس الوزراء يتفقد مبنى محكمة أحمد عرابى التاريخى بالإسكندرية

رئيس الوزراء يستمع إلى شرح عن مبنى محكمة أحمد عرابى التاريخى بالإسكندرية

خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء مبنى محكمة أحمد عرابى التاريخى بالإسكندرية

جولة د. مصطفى مدبولى لمبنى محكمة أحمد عرابى التاريخى بالإسكندرية

زيارة د. مصطفى مدبولى لمبنى محكمة أحمد عرابى التاريخى بالإسكندرية