اليوم السابع
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وكالة الشئون النسائية بالمسجد الحرام: توزيع مظلات على قاصدات المسجد الحرام

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 11:02 ص
وكالة الشئون النسائية بالمسجد الحرام: توزيع مظلات على قاصدات المسجد الحرام أرشيفية
إيمان حنا

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وزعت الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية بشؤون الحرمين ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية عددا من المظلات على قاصدات المسجد الحرام لحمايتهن من أشعة الشمس في صحن المطاف وذلك ضمن جهود الرئاسة العامة لتقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، وفق سفارة السعودية بالقاهرة.
 
وأوضحت الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير بن محمد الجفير أنه جرى توزيع عدد من (المظلات لقاصدات البيت الحرام) وذلك في بادرة إنسانية من منسوبات الوكالة للتخفيف عليهن من أشعة الشمس، وأثناء تأديتهن للمناسك بروحانية والتخفيف من أعباء التعرض لحرارة الشمس.
 
وأشارت الجفير إلى أن مثل هذه المبادرات المجتمعية الإنسانية هدفها تجويد المنظومة الإنسانية والارتقاء بها بما يتواءم مع تطلعات الدولة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالمين.

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