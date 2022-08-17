وفاة طفل فى حادث طريق الإسماعيلية.. وارتفاع الوفيات إلى 8

الإسماعيلية- صبرى غانم

ارتفع عدد الوفيات فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوى إلى 8 متوفين بعد وفاة طفل متأثرا باصابته،

ونشر اليوم السابع الحالة الصحية للمصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

ولقى 8 أشخاص مصرعهم من أسرة واحدة وأصيب 12آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب الميكروباص الذى يستقلونه في وصلة أبوسلطان على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي دائرة مركزفايد.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص رقم 9264ر. ه. ج مصر على طريق مصر الإسماعيلية وصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية .

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الي مكان الحادث ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية ب14سيارة إسعاف إلى مكان الحادث واسفر الحادث عن مصرع كلا من بسمة فاروق السيد 45 عاما تقيم بهنباي محافظة الشرقية ومصطفى السيد سعدة 45 عاما وأصالة عصام السيد 20 عاما تقيم والطفل السيد مصطفى السيد 10 أعوام ومحمد فاروق السيد 42 عاما وعصام فاروق السيد 50 عاما وريم صلاح السيد 22 عاما، وجميعهم مقيمين ببنهباي محاقطة الشرقية، وتم نقلهم إلى مشرحة فايد.

كما أصيب كلا من الطفل زين محمود مصطفي 4سنوات يقيم في بهنباي محافظة الشرقية وأصيب بتوقف في عضلة القلب والتنفس وتم عمل انعاش قلبي رئوي أثناء النقل للمستشفى واستعاد النبض والتنفس ولقى مصرعه عقب وصوله المجمع الطبى والاء عصام فاروق 28عام وأصيبت باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباة نزيف بالبطن ومني سعيد السيد 34عام وأصيبت باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم والطفلة نورهان عصام فاروق 13عام وأصيبت باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم ومحمد صلاح السيد 25عام وأصيب اشتباة كسر بالعمود الفقرى واشتباة كسر بالكاحل الأيمن واشتباة نزيف داخلي بالبطن والطفل عصام محمد فاروق 11عام وأصيب بأشتباه كسر بالفقرات العنقية والعمود الفقري واشتباة نزيف داخلي بالبطن والرأس والطفلة رؤى أحمد مصطفى 8اعوام وأصيبت باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم وأروى عصام فاروق 17عام وأصيبت بجرح قطعي 4سم بالرأس وكدمات بالصدر والظهر وأحمد محمد فاروق 15عام وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم وأسماء يحيى عبد الحميد 40عام وأصيبت بجرح قطعي 3سم بالجبهة وكدمة بالصدر والطفلة جناهشام محمد 10اعوام وأصيبت بكدمات وسحجات بالجسم والطفلة جنا شريف الشحات 12عام وأصيبت بنزيف من الأنف والفم واشتباة كسر بقاع الجمجمة واشتباة كسر بالفخد الأيمن والطفل محمد شريف الشحات 10اعوام وأصيب بغيبوبة واشتباة نزيف بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم.

على الفور تم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المعنية لتتولى التحقيق.



الحادث



العربة بعد الحادث



العربة بعد الحادث



جانب من الحادث