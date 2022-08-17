اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 11:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير البترول يبحث مع رئيس هالدر توبسو الدنماركية التعاون فى مجالات التحول الطاقى

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 09:30 ص
وزير البترول يبحث مع رئيس هالدر توبسو الدنماركية التعاون فى مجالات التحول الطاقى المهندس طارق الملا وزير البترول مع الرئيس التنفيذي لشركة هالدر توبسو الدنماركية
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع رولاند بان الرئيس التنفيذي لشركة هالدر توبسو الدنماركية والوفد المرافق له بحضور المحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، حيث تم مناقشة مشروعات التحول الطاقى وإمكانية الاستفادة من خبرات الشركة الدنماركية فى تقنيات الأمونيا الخضراء.

وأوضح المهندس طارق الملا أنه تم استعراض جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، كما تم بحث أهمية الأمونيا الزرقاء وكيفية الاستفادة من خبرات شركة توبسو فى التقنيات المتقدمة المثبتة للمواد الكيميائية الزرقاء والتى تساهم في تحقق أهداف مصر الطموحة على المدى القصير فى الحد من انبعاثات الكربون خلال الانتقال إلى الحلول الخضراء ، مشيراً إلى أن ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجالات البحث والتطوير في هذه المجالات يتماشى مع أهداف وخطط الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية وإنتاج مواد صديقة للبيئة وأنواع وقود متجددة ، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة توبسو الدنماركية عن رغبة الشركة والتى تمتلك المحلل الكهربائي SOEC والذى يوفر قاعدة فريدة للمساهمة في خطط  الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة أبوقير للأسمدة المستقبلية في مجال الأمونيا الخضراء .

 كما تم استعراض دور وقود الطيران المستدام (SAF) لتلبية المعايير الأوروبية في مجال الطيران وسجل شركة توبسو عالميا في هذا المجال (SAF) .

0eec770a-8a3f-4c00-a694-993d4c45730c
 

 

7c831e06-73ab-4e51-8b3b-dddab13051bc
 

 


البترول

الغاز

الكربون

المشروعات البترولية

وزير البترول

وزارة البترول





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة