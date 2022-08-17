وزير الأوقاف: لن نسمح لأصحاب الأفكار المتشددة بإعادة إنتاج أنفسهم

كتب على عبد الرحمن

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا اليوم الأربعاء، مديري المديريات على مستوى الجمهورية عبر "الفيديو كونفرانس" لمناقشة خطة الدعوة والمساجد في المرحلة الراهنة، حيث أكد وزير الأوقاف أن مواجهة أي فكر متشدد أو متطرف والعمل على استئصاله خط ثابت للأوقاف لن نحيد عنه، ولن نسمح لأصحاب هذا الفكر بإعادة إنتاج أنفسهم، وسنضرب بيد من حديد على يد أي مسئول بالأوقاف على أي مستوى يقصر في الحفاظ على نقاء المساجد من التطرف والتشدد، ومع ثقتنا في قيادات الأوقاف فإننا نكثف المتابعة.

كما أكد جمعة على ضرورة الاهتمام بالأنشطة وتكثيفها وتكثيف المتابعة المستمرة عليها سواء موضوع الأنشطة الدينية، أم موضوع صكوك الإطعام وتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين، مؤكدًا أن الهدف من المشروع أن نصل إلى الأكثر استحقاقًا من الأسر الأولى بالرعاية بكل عزة وكرامة.

وشدد وزير الأوقاف، على ضرورة استمرار إحكام السيطرة على المساجد باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي تقصير، ومراجعة جميع المساجد من الناحية الهندسية وعمل ما يلزم تجاهها، مؤكدًا أن من يقصر في واجبه الوظيفي تجاه المساجد إنسان غير وطني، وأننا لن نتسامح في أي خطأ أو تقصير يتعلق بالمساجد.