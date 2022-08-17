وزيرة الدفاع النمساوية تجرى مشاورات لاختيار رئيس أركان جديد للجيش

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أجرت كلوديا تانر وزيرة الدفاع النمساوية، مشاورات لاختيار المرشح الجديد لشغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة النمساوية اعتبارا من أكتوبر المقبل.



وقالت تانر، في تصريحات إن لجنة التقييم في الوزارة اعتبرت 10 مرشحين للمنصب من اجمالي 11 مرشحا، مناسبين لشغل المنصب، مشيرة إلى أنها أجرت مقابلات فردية مع المرشحين اليوم مع توقع اعلان القرار خلال الأيام المقبلة.



وأوضحت وزيرة الدفاع النمساوية، أنها سوف تناقش الترشيحات مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.



يشار إلى أن وسائل الاعلام النمساوية الصادرة اليوم اعتبرت نائب رئيس الأركان رودولف ستريدنغر "60 عاما" هو المرشح الأقوى لشغل المنصب يليه رئيس المشتريات في وزارة الدفاع هارالد فودوسيك، اضافة إلى تانر فريدريش شروتر وبرونو هوفباور وهما من أبرز قيادات الوزارة، وجذبوا الانتباه في وسائل الإعلام بتحليلاتهما لأزمة حرب أوكرانيا.