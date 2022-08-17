اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة: مشروعات التخفيف أكثر جاذبية للاستثمار ونسعى لمضاعفة تمويل التكيف

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 11:26 ص
وزيرة البيئة: مشروعات التخفيف أكثر جاذبية للاستثمار ونسعى لمضاعفة تمويل التكيف الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 ، يسعى لإتاحة الفرصة للدول الأطراف لتنفيذ ما انتهى إليه مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 فى مضاعفة تمويل التكيف، حيث أن  أن التحدي الأكبر هو إمكانية وصول الدول للتمويل، بالتوازى مع  حركات التحول للتكيف وخطط التكيف الوطنية للدول.

واوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها"  أن هناك ضرورة ملحة بمؤتمر المناخ  لمناقشة زيادة حجم تمويل المناخ وآليات تسهيل الوصول إليه. مؤكدة  أن مطالبة الدول بتحديث خطط مساهماتها الوطنية، أظهر تحدي ضرورة إيجاد مشروعات التكيف الجاذبة للتمويل البنكي.خاصة وأن مشروعات التخفيف أكثر جاذبية للتمويل والاستثمار .

وأشارت ياسمين فؤاد إن مصر حرصت مصر خلال تحديثها لاستراتيجية مساهماتها الوطنية وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، على ترجمتها حزم من المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار، في ظل توجه المساواة في تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، وتفعيل اتفاقية سانتيجو للخسائر والأضرار وعلاقتها بالتكيف، وعرض هذه التجربة في مؤتمر المناخ COP27.


البيئة

مؤتمر المناخ

مؤتمر شرم

تمويل المشروعات

اتفاقية سانتيجو

مؤتمر جلاسكو



الموضوعات المتعلقة

وزيرة البيئة: مصر تجاوزت أزمة جائحة كورونا بالمشروعات الخضراء

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 03:00 ص

جلسة نقاشية لإطلاق حملة"رجع الطبيعة لطبيعتها" للتوعية بقضية التغيرات المناخية.. وزيرة البيئة تعزى قداسة البابا تواضرس فى ضحايا حادث" أبو سيفين".. وتؤكد: مؤتمر المناخ سينتهى وسيبقى مانفعله لـ"الجمهورية الجديدة"

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 08:21 م

وزيرة البيئة: مصر كلها هتتكلم مناخ يوم 6 نوفمبر مع مؤتمر شرم الشيخ

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 05:39 م

وزيرة البيئة تبدأ المؤتمر الصحفى لإعلان الحملة الوطنية "رجع الطبيعة لطبيعتها"

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 04:46 م

غداً وزيرة البيئة تطلق مؤتمرا صحفيا حول حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها"

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:16 م

وزيرة البيئة: شيخ الأزهر ساهم بأفكار ومقترحات يتم تفعيلها الآن بشأن تغير المناخ

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:13 ص

وزير البيئة العراقى: الجفاف يهدد أمن البلاد

الإثنين، 15 أغسطس 2022 10:30 ص

استعدادا لقمة المناخ.. وزيرة البيئة تستقبل وفد لجنة المناخ بتنسيقية الأحزاب

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:36 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة