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هيئة الدواء تكشف تفاعلات خطيرة لبعض الأطعمة مع الأدوية .. تفاصيل

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:18 ص
هيئة الدواء تكشف تفاعلات خطيرة لبعض الأطعمة مع الأدوية .. تفاصيل هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية، أن هناك تفاعلات تحدث بين الطعام والدواء، وهو ما يقلل من فاعليته فى الشفاء .
 
وتابعت هيئة الدواء: في بعض الأحيان يحدث تفاعل بين الطعام والدواء مما يقلل من فاعليته، وعلى سبيل المثال وليس الحصر تناول الطعام الغني بفيتامين k مثل القرنبيط والسبانخ واللفت يقلل من فاعلية الوارفارين الخاص بمضاد التجلطات، مما يزيد من خطر حدوث الجلطات.
 
ونصحت هيئة الدواء لذا المصرية مستخدمي الوارفارين بالتوازن في استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين k ، وعمل التحاليل الطبية لمتابعة درجة سيولة الدم طبقا لتعليمات الطبيب ومراجعة الصيدلي لمعرفة مدى تفاعل الأطعمة مع الوارفارين، وعدم التوقف عن استخدام الأدوية دون الرجوع لمقدم الرعاية الصحية.
 
 
 

هيئة الدواء

الجلطات

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الدواء



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