اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 07:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

نظر محاكمة 8 متهمين فى قضية "كفن عين شمس" بتهمة خطف شاب.. اليوم

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 05:00 ص
نظر محاكمة 8 متهمين فى قضية "كفن عين شمس" بتهمة خطف شاب.. اليوم محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الأربعاء، محاكمة 8 أشخاص من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بكفن عين شمس، وذلك لاتهامهم في قضية خطف شاب، للاطلاع على المستندات.
 
 
وكان تحقيقات النيابة، كشفت أن المتهمين اشتركوا في خطف شاب وقاموا بتعذيبه وتهديده بالقتل واستعراض القوة، في القضية رقم 2071 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.
 
 
فيما كشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرين معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما.
 

تقديم كفن

عين شمس

محاكمة 8 أشخاص

خطف شاب

النيابة العامة

جنايات شمال القاهرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة