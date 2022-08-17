نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. استعدادات التعليم العالى للمؤتمر الصحفى لإعلان النتيجة

كتب محمد صبحى

ينشر اليوم السابع صور استعدادا وزارة التعليم العالى لعقد المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وذلك بمقر مجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وكان موقع التنسيق الإلكترونى أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب 22475.

وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.