نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022.. إنفوجراف

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى، اليوم، بحضور السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، الحدود الدنيا للقبول لكلية الطب البشرى وهى 375.6 بنسبة 91.6%، و374.5 لطب الأسنان بنسبة 91.34%.







شعبة علمى علوم حد أدنى 365 درجة فأكثر أى بنسبة 89.02% فأكثر بإجمالى 22475 طالبا

علمى رياضة 341 درجة فأكثر أى بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى 15220 طالبا

الشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أى بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى 80063 طالبا الطب البشرى 375.6 بنسبة 91.6% طب الأسنان 374.5 درجة 91.34% الهندسة 83.65% سياسة واقتصاد 340 درجة بنسبة 82.92% الألسن بـ329 درجة بنسبة 80.24% الإعلام 316 درجة بنسبة 77.03% الآثار 315 درجة بنسبة 76.82% الفنون الجميلة 282 درجة بنسبة 68.87% تنسيق المرحلة الثانية الشعبة العلمية 246 درجة 60% الشعبة العلمية 246 درجة 60%

الشعبة الأدبية 238 درجة 58.5%