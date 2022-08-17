موهبة فنية بدمياط.. عمر الششنيجي يحلم أن يصبح مهندس ديكور

دمياط معتز الشربيني

مواهب كثيره تكشف عنها الأيام أغلبهم من الشباب والفتيات في مقتبل العمر، ورغم حداثة السن إلا أن الموهبة تفوق الحدود .

عمر الششنجي 15 عاما طالب بالمرحلة الاعدادية بدمياط والملقب "بفنان اللغات"، أحب الرسم منذ طفولتة، اهتم برسم الشخصيات العامة والحيوانات والطبيعة، ثم نمت موهبته واهتم برسم البورتريه بالألوان و الفحم والألوان الزيتية برع في الرسم بالقلم الرصاص.

يقول عمر الششنيجي: ساعدتني والدتي على حب الرسم والاهتمام به منذ الصغر لانها تهوى الرسومات منذ صغرها، ثم بدأت تطوير موهبتي من خلال ورش العمل وبرامج اليوتيوب، ومراكز الموهوبين بمديرية التربية والتعليم.

وأضاف عمر الششنيحي شاركت في العديد من المعارض داخل مدرسة اللغات وإدارة دمياط التعليمية وشاركت فيه الحفل الختامي للأنشطة بالمدرسة، حصلت على عدة جوائز وأضاف يرجع الفضل إلى معلمتي ملاك كراويه مدرس تربية فنية وتوجيه التربية الفنية بالتربية والتعليم

وأضاف عمر الششنيجي : أرغب في استكمال دراستي في هذا المجال وأتمنى أن اكون مهندس ديكور واستعد حاليا لعمل معرض كبير يضم كل اعمالي بشارع النيل رأس البر.