اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:00 ص
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مطار مرسى علم الدولي يستقبل 11 رحلة طيران أوربية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:00 ص
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 11 رحلة طيران أوربية مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 11 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 1500 سائحا من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 122 رحلة أسبوعية تصل خلال الأسبوع .
 
وتبين من جدول رحلات اليوم وصول 3 رحلات من ألمانيا، و4 رحلات من التشيك، ورحلة من بولندا، ورحلتين من سلوفاكيا، ورحلة من بلغاريا ، ضمن 122 رحلة دولية اوربية يستقبلها المطار بداية من السبت حتي الجمعة المقبلة.
 
وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 122 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 115 رحلة دولية  تصل خلال الاسبوع منها 7 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و23 من المطارات الإيطالية.
 
بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع، 17 رحلة من ألمانيا، 36 رحلة من التشيك، والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.

 


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