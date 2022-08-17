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مصر تهنئ حكومة تونس بشأن قبول مشروع نص الدستور الجديد

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:10 م
مصر تهنئ حكومة تونس بشأن قبول مشروع نص الدستور الجديد سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التهنئة إلى جمهورية تونس الشقيقة حكومةً وشعباً بمناسبة ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية وفقاً لنتيجة التصويت المعلن عنها، وهو الأمر الذي يعكس إرادة الشعب التونسي وتطلعه إلى استمرار مسيرة التقدم والازدهار بالبلاد.
 
وإذ تأمل مصر - بحسب بيان الخارجية _ تحقيق كل ما فيه خير تونس الشقيقة، تؤكد على مواصلة دعمها وتضامنها معها من أجل الاستقرار والرخاء للأشقاء التونسيين، وفي إطار ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية ممتدة وروابط أخوية تجمعهما.
 
 

مصر

تونس

الانتخابات

الدستور الجديد



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