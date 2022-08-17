مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره من مكان غير مخصص بالشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بشخص ومصرعه بالقرب من مزلقان قرية هرية رزنة بدائرة مركز الزقازيق.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم القطار القادم من المنصورة - للقاهرة بالمدعو "أحمد ج أ" 37 عاما عامل مقيم هرية دائرة مركز شرطة الزقايق، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاه، ما أسفر عن وفاته في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف نيابة مركز الزقازيق، وتم رفع آثار الحادث.