اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 11:58 م
أكرم القصاص
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مصرع طفل وإصابة 7 مواطنين في حادث تصادم بالفيوم

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:28 م
مصرع طفل وإصابة 7 مواطنين في حادث تصادم بالفيوم حادث - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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لقي طفل، مصرعه، وأصيب 7 مواطنين آخرين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص، وأخرى نقل خلاطه، بطريق الفيوم/ بني سويف الجديد، أمام دير الحمام، مساء اليوم، ونقلوا لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق 
 
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث تصادم وقع بين السيارتين، وانتقل ضباط الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن طفل لقي مصرعه، وأصيب 7 آخرين، ونقلتهم سيارات الإسعاف، إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
 
 

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