اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 08:55 م
أكرم القصاص
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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 08:26 م
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى مواطن مصرعه وأصيب 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة –اسيوط الغربى، حيث تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الغربى فى حدود محافظة الفيوم، وانتقلت على الفور قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب ميكروباص بسبب انفجار الإطار الأمامى، ومصرع مواطن وإصابة 6 آخرين.
 
 

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