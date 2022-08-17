مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب توك توك بالطريق الدولى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بعد اصطدامها برصيف الطريق الدولي بدائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الدوار، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة آخر بكسور وجروح مختلفة بانحاء الجسم إثر انقلاب توك توك بالطريق الدولى الساحلى بالقرب من كوبرى 45 دائرة مركز كفر الدوار.

تم نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصاب إلى ذات المستشفى للسعادة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.