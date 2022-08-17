اليوم السابع
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مسؤول أممى: إعادة العملية الانتخابية فى ليبيا إلى مسارها الصحيح أولوية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:19 ص
مسؤول أممى: إعادة العملية الانتخابية فى ليبيا إلى مسارها الصحيح أولوية بعثة الامم المتحدة فى ليبيا
كتبت: هند المغربي

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أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينجا، أن إعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح يجب أن تكون أولوية، استجابة لمطالب 2.8 مليون ليبي مسجلين للتصويت في ديسمبر 2021، جاء ذلك خلال استقباله بمقر البعثة مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

واستعرض الأعضاء وجهات النظر حول كيفية تجاوز الجمود السياسي الراهن والتوصل إلى تسوية سياسية تأخذ ليبيا إلى الانتخابات، معربين عن قلقهم إزاء الوضع المتوتر الناجم عن هذا الجمود الذي طال أمده.

ومن جانبه، أثني المسؤول الأممي على جهود أعضاء ملتقى الحوار السياسي المستمرة في البحث عن البدائل، بحيث تمكن من إيجاد مسار للانتخابات، مؤكدا لهم أن البعثة ستنظر في مقترحاتهم جنبًا إلى جنب مع مقترحات تلقتها من جهات ليبية فاعلة أخرى.

 

 

 


الأمم المتحدة

ليبيا

بعثة ليبيا

الانتخابات الليبية



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