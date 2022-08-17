اليوم السابع
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مدير "تعليم الوادى الجديد" يترأس لجنة المقابلات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 05:21 م
مدير "تعليم الوادى الجديد" يترأس لجنة المقابلات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية لجنة المقابلات الشخصية
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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ترأس الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لجنة المقابلات الشخصية لإعلان المديرية رقم (2) لسنة 2022 م ، لشغل مجموعة من الوظائف القيادية والشاغرة بإدارتى الخارجة وباريس التعليميتين.
 
وضمت أعضاء لجنة التقييم الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة، وسعيد سعيد تهامي مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة، ومصطفي محمد علي نقيب المعلمين والدكتور بكر آدم، جامعة الوادى الجديد.
 
وقال وكيل التعليم بالمحافظة أن الوظائف تشمل مدير ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل إدارة مدرسية، والتوجيه الفنى بأنواعه، لافتا إلى عقد اختبارات الحاسب الآلى واللغة الانجليزية قبل المقابلات الشخصية بمعمل الحاسب الآلى بالمديرية.
 
ووجه الدكتور جمال، وكيل التعليم بالوادى الجديد المتقدمين لشغل الوظائف ولم يتقدموا بشهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين سارية، كتابة إقرار قبل المقابلة بتقديم شهادة الصلاحية سارية، وفى حالة عدم التقدم بالشهادة قبل إعلان النتيجة وصدور القرار ستحجب نتيجة المتقدم واعتباره غير متقدم للإعلان لفقد شرط من الشروط، وبالنسبة لشغل وظيفة موجه اول وموجه عام التقدم بما يفيد العمل بالوظيفة الأدنى مباشرة قبل دخول المقابلة الشخصية.

 


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