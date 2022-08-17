مدبولى: الحكومة تنفذ خطة متكاملة لتطوير الموانئ بتكليف من الرئيس السيسي

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقب تفقده مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بقرية "أبو صير" بمحافظة الاسكندرية، اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى ميناء الدخيلة، لتفقد سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالميناء، يرافقه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، واللواء حسين الجزيرى، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل جولته بالميناء، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تنفذ حاليا خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال وزارة النقل بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية، حيث يتم التطوير وفقاً لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، باستغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر.

من جانبه، أوضح وزير النقل أنه يتم تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين، حيث يبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014- 2024) 129 مليار جنيه، ويشمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم، كما يتضمن التطوير إنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كم، بالإضافة إلى تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا، وأكثر من 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً؛ وذلك سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة لتحويل مصر إلى مركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات.

وفيما يتعلق بالمشروعات الجاري تنفيذها في ميناء الدخيلة، أشار الفريق/ كامل الوزير إلى إنشاء محطة عالمية متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة بطول 1800 متر بغاطس (18 مترا)، وساحة خلفية بعرض 600م، وظهير خلفي يصل إلى 1.3 مليون م2، وذلك ضمن المحور اللوجيستي العالمي السخنة – الدخيلة؛ حيث تتكون المحطة من محطة لتداول الحاويات بطاقة استيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة والمحطة مرتبطة بشبكة القطار السريع، ضمن منظومة نقل البضائع المستجدة بالسكك الحديدية على مستوى الدولة، وفى هذا الصدد أثنى رئيس الوزراء على حجم ما يتم بذله من جهود لاتمام تنفيذ المشروعات المهمة فى هذا القطاع الحيوى، مؤكداً أهمية سرعة الانتهاء من أعمال الرصيف ودخوله الخدمة وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وإضافة إلى ذلك، فيتم إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بطول رصيف 1150 مترا وعمق 15 مترا وظهير خلفي 300 ألف م2، وأوضح الوزير أن إنشاء المحطة يهدف إلى إنشاء منطقة متخصصة ومجهزة للصب الجاف النظيف، والصناعات وأنشطة القيمة المضافة المرتبطة به بإدارة وتشغيل مُشغلين عالميين.

وخلال جولته بميناء الدخيلة، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حول معامل الفحص المركزية بالميناء، حيث أوضح أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالبدء الفوري لتنفيذ معامل الفحص المركزية بالموانئ والتنسيق مع الهيئة الهندسية فيما يخص الرسومات الهندسية والمباني والمنشآت الجديدة الخاصة بتلك المعامل، فقد قامت هيئة ميناء الإسكندرية بتخصيص عدد من المساحات لصالح الهيئة القومية لسلامة الغذاء، منها قطعة أرض على مساحة 1200 م2 بميناء الدخيلة لبناء معمل سلامة الغذاء والحجر الصحي، وتم إضافة مساحة أخرى إليها بواقع 145 م2 وضمها إلى المساحة المخصصة لها؛ لإنشاء مستودع المياه والغازات ومحول الكهرباء التي تمد مبنى المعمل باحتياجاته الضرورية منها.