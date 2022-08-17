" محمود أيسر " يحصد المركز السادس على مستوى الجمهورية بمسابقة الأصوات الحسنة

وقال محمود لـ" اليوم السابع" إن رحلته مع القرآن الكريم، بدأت فى السابعة من عمره عندما كان بالصف الثانى الابتدائى وأتم حفظه فى الحادية عشر على يد الشيخ " أبو الفتوح ماهر" ومنذ أتم الحفظ أصبح له ورد يومي يحرص عليه بقراءة ثلاثة أجزاء يوميا من القرآن بمساعدته والدته،وتعلم التجويد، وأصبح قارئ بالإذاعة المدرسية فى معهده لجمال صوته الذى نال الثناء من إدارة المعهد الأزهرى.

وعن مشاركته فى مسابقة وزارة الأوقاف المصرية للأصوات الحسنة التى تم اعتماد نتيجة اختباراتها منذ 12 يوما وحصد فيها الطفل الصغير المركز السادس فى مستوى الجمهورية فى التلاوة والصوت الحسن.

وأوضح: أنه علم بالمسابقة من خلال صفحة القارئ الطبيب" أحمد نعينع" من خلال مواقع التواصل الإجتماعى، بإعلان وزارة الأوقاف المصرية عن مسابقة بإسم "سجل طفلك" للنشء والطلائع ضمن مسابقة المواهب بالبرنامج الصيفي، وكانت المرحلة الأولى من المسابقة عبارة عن قيام المتسابقين بتسجيل مقاطع صوتية وإرسالها عبر الإنترنت للجنة المنظمة، وبعد مراجعة الفيديوهات المرسلة من المتسابقين، تم التصفية بينهم وإبلاغ الفائزين فى التصفيات، لحضور المرحلة الثانية من الاختبارات بمقر الوزارة بالقاهرة، وتم اختباره أمام لجنة من المحكمين من كبار قراء القرآن الكريم، وقرأ من سورة "الإسراء" وحازت تلاوته على إعجاب اللجنة وبعد إعلان النتيجة بشكل رسمى منذ 12 يوما تبين حصوله على المركز السادس فى المسابقة.