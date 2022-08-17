محافظ قنا يستقبل وفد جامعة طنطا لتقديم خدمة القوافل الطبية المجانية

قنا صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وفد جامعة طنطا، لمتابعة تنفيذ القافلة الطبية الموسعة بمستشفي قنا العام والوحدة الصحية، بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا ومستشفي الشرقي بهجورة بمركز نجع حمادي، والتي تنفذها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وكلية الطب بجامعة طنطا، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد حنتيره، عميد كلية طب بجامعة طنطا، والدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أشرف كمال، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بقنا.

أكد محافظ قنا، علي تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقافلة الطبية من أجل وصول الخدمات الطبية والعلاجية في مختلف التخصصات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وذلك تحت إشراف الاساتذة المختصين بكلية الطب جامعة طنطا، مشيدا بالتعاون المثمر بين محافظة قنا وجامعة طنطا من أجل وصول القوافل الطبية للفئات الأكثر احتياجا.

وعبر نائب رئيس جامعة طنطا لشئون البيئة وخدمة المجتمع، عن سعادته بتقديم الخدمات الطبية لأهالي محافظة قنا ، مؤكدا انه يجري التنسيق مع مديرية الصحة بقنا لتنظيم قوافل طبية نوعية في عدد من التخصصات الدقيقة مثل جراحات المخ والاعصاب والاوعية الدموية والقلب.

وقدم الداودى، درع محافظة قنا لنائب رئيس جامعة طنطا، تقديرا لدور الجامعة في دعم المنظومة الصحية بقنا، كما قدم الدكتور محمود سليم درع جامعة طنطا لمحافظ قنا لتقديمه كل الدعم الممكن لإنجاح القافلة الطبية.



وفد جامعة طنطا



محافظ قنا يستقبل وفد جامعة طنطا