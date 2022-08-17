محافظ قنا يتفقد فعاليات قافلة جامعه طنطا الطبية بمستشفى قنا العام

قنا صابر سعيد

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فعاليات القافلة الطبية الموسعة التى انطلقت اليوم، بمستشفى قنا العام، رافقه الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد حنتيره، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، والدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، والنائب مصطفى محمود مصطفى عضو مجلس النواب، والدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بقنا، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام.

تفقد محافظ قنا، العيادات الطبية المتنوعة بالقافلة، والتى شملت 16 تخصصا طبيا من بينها عدد من التخصصات الدقيقة ( العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية - الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الاسنان - الأطراف الصناعية - القدم السكري)، مشيرا إلى أن القافلة يجرى تنظيمها بالتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وجامعة طنطا ، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ومديرية الشئون الصحية بقنا ، و تستهدف الكشف على المواطنين غير القادرين ، وتقديم العلاج اللازم لهم ،واجراء العمليات الجراحية علي نفقة الدولة ، وذلك تحت إشراف الأساتذة المختصين بكلية الطب بجامعة طنطا.

وأضاف الداودي، أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من قِبل المواطنين منذ انطلاقها، لافتا إلى استمرار القافلة فى تقديم خدماتها الطبية للمواطنين الاولى بالرعاية غدا وبعد غد، حيث سيتم تنظيم القافلة غدا الخميس الموافق 18 أغسطس بالوحدة الصحية بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا ، من الساعة 10 صبحا إلى الساعة 3 عصرا، ويوم الجمعة الموافق 19 أغسطس بمستشفي الشرقي بهجورة بمركز نجع حمادي من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 عصرا.

وقدم محافظ قنا الشكر للمسئولين بمجلس الوزراء ، وجامعة طنطا، ومؤسسات المجتمع المدنى المشاركة فى تنظيم القافلة لحرصهم على تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات الطبية لأهالينا فى القرى الأكثر احتياجاً، مؤكدا علي تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقافلة الطبية من أجل وصول الخدمات الطبية والعلاجية في مختلف التخصصات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين

وأشار الدكتور محمود سليم، إلى أن تنظيم القافلة يأتي في إطار حرص جامعة طنا على القيام بدورها المجتمعي في خدمة القرى الأكثر احتياجاً واتساقا مع توجهات الدولة المصرية نحو تكاتف مؤسسات المجتمع المختلفة لتحقيق صالح المواطن مؤكدا ان فعاليات القافلة تتم وسط تطبيق إجراءات إحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد شعبان، إن مجلس الوزراء ممثلا فى لجنة الاستغاثات الطبية ، تنظم العديد من القوافل الطبية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، الجامعات المصرية، ومؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة صناع الخير، بهدف تقديم افضل الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن القوافل الطبية تشمل ( اطمن على نفسك لعلاج مرضى فيروس C عنيك فى عنينا لمكافحة مسببات فقدان البصر، أولادنا فى عنينا لعلاج مرضى الأنيميا والسكرى للأطفال، لمسة خير لعلاج الأمراض الجلدية المزمنة، نبض حياة لعلاج مرضى القلب، طاقة نور لعلاج مرضى الشبكية، قدم صحيح لعلاج مرضى القدم السكرى، حماية عشان اهالينا لتوزيع مواد وقائية للحماية من فيروس كورونا.