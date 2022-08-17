محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدورى لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والعمل على إزالة أى معوقات، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة.

حضر الاجتماع النائب نور أبو ستيت، والنائبة رقية الهلالي، أعضاء مجلس النواب، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية.

بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقرية " أم دومة " بمركز طما، خاصة مشروع الغاز الطبيعي، ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، مشيدا بما تم إنجازه من مشروعات بالقرية، والمستوى المتميز على صعيد الإنشاءات لتلك المشروعات.

واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة "، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، حيث تم استعراض موقف مشروعات الطرق المدرجة بالمبادرة، والتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي؛ للانتهاء من كافة محاضر المعاينة الخاصة بالطرق المدرجة بخطة الرصف، تمهيدا للبدء الفوري في الأعمال.

وعلى هامش الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم عدد من القيادات التنفيذية والعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة وهم " محمد السيد عوض رئيس مركز دار السلام، وعبد الله عبد العزيز نائب رئيس مركز ومدينة البلينا ومنسق حياة كريمة بالمركز، والدكتور محمد مصطفى نصر مدير المكتب الفني بالمحافظة، وطارق محمد محمد مدير إدارة الحسابات، وعلي أبو الفضل علي مدير إدارة الشئون الإدارية، وصلاح السيد محمد عضو وحدة المتغيرات المكانية، ومينا رمسيس عزيز عضو إدارة المتابعة، ومؤمن رمضان توفيق عضو إدارة الأمن بالمحافظة، وبسام محمد محمود معاون خدمة بمكتب الوزير المحافظ، وذلك نظرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهام عملهم خلال الفترة الماضية .