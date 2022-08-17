اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:00 م
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محافظ بورسعيد يكرم المتفوقين رياضياََ خلال مؤتمر الشباب الشهرى.. صور

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 11:53 ص
محافظ بورسعيد يكرم المتفوقين رياضياََ خلال مؤتمر الشباب الشهرى.. صور محافظ بورسعيد يكرم المتفوقين رياضياََ خلال مؤتمر الشباب الشهر
بورسعيد - محمد عزام

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كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  المتفوقين رياضياََ خلال المؤتمر الشهري للشباب "كلنا مسئولون" بحضور عبد الفتاح حافظ مدير عام مديرية الشباب والرياضة وخالد النحلة وكيل المديرية للرياضة. 
 
وأعلنت مديرية الشباب والرياضة، عن أنه تم تكريم البطل أحمد أسامه، لاعب السباحة، الذي قام بعبور المانش بين ذوي الهمم والأصحاء ( أول تتابع عالمي)  من ألمانيا الى إنجلترا وتحطيم الرقم القياسي العالمي بزمن 12 ساعة ودقيقتين، وتكريم المدرب الفني أشرف بدير. 
 
كما تم تكريم البطل فارس فؤاد الجزار، لاعب الملاكمة، وذلك لحصوله على المركز الثالث في البطولة العربية الخامسة للشباب وتكريم المدرب نادر السحراوي.
 
احد رياضيو بورسعيد
احد رياضيو بورسعيد

المكرمين من المحافظ
المكرمين من المحافظ

تكريم احد الرياضيين
تكريم احد الرياضيين

تكريم عدد من الرياضيين
تكريم عدد من الرياضيين

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 


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