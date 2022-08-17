محافظ بورسعيد يكرم المتفوقين رياضياََ خلال مؤتمر الشباب الشهرى.. صور

بورسعيد - محمد عزام

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المتفوقين رياضياََ خلال المؤتمر الشهري للشباب "كلنا مسئولون" بحضور عبد الفتاح حافظ مدير عام مديرية الشباب والرياضة وخالد النحلة وكيل المديرية للرياضة.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة، عن أنه تم تكريم البطل أحمد أسامه، لاعب السباحة، الذي قام بعبور المانش بين ذوي الهمم والأصحاء ( أول تتابع عالمي) من ألمانيا الى إنجلترا وتحطيم الرقم القياسي العالمي بزمن 12 ساعة ودقيقتين، وتكريم المدرب الفني أشرف بدير.

كما تم تكريم البطل فارس فؤاد الجزار، لاعب الملاكمة، وذلك لحصوله على المركز الثالث في البطولة العربية الخامسة للشباب وتكريم المدرب نادر السحراوي.