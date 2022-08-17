محافظ بورسعيد يبحث مع عدد من شباب المحافظة مقترحاتهم حول تطوير التعليم الفنى

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بديوان عام محافظة بورسعيد، عدداً من الشباب الذين عرضوا مقترحات لتطوير عملية التعليم بمحافظة بورسعيد، خلال فعاليات مؤتمر الشباب الشهرى "كلنا مسئولون"، وذلك بحضور أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم ومسئول التعليم الفنى بمحافظة بورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد إلى الشباب خلال عرض مشروعات للارتقاء بالتعليم الفنى، ومقترحات تفعيل مراكز ابتكار بالمحافظة، وتشجيع الطلاب على الحضور للمدارس، وخلق مجالات متنوعة تشجع على الالتحاق بالتعليم الفنى.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للشباب على مشروعاتهم والابتكار والرغبة في تطوير التعليم التعليم الفنى بشكل يليق مع متطلبات المرحلة الراهنة، موجها مسئول التعليم الفني بالتنسيق مع الشباب للبدء في دراسة مقترحاتهم ومشروعاتهم، وبحث أمكانية تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفنى، وذلك تزامنا مع المشروعات العملاقة الصناعية والاستثمارية التى تشهدها المحافظة، والتى توفر مزيدا من فرص العمل لخريجى التعليم الفنى، هذا بالإضافة إلى حرص المحافظة على توفير التدريب والخبرة للطلاب أثناء مرحلة الدراسة بالتعليم الفنى، فى العديد من المشروعات الصناعية.

وأضاف، أن العام الدراسي الحالي يشهد طفرة فى مجال التعليم الفنى وذلك فى إطار التوجه العام بالاهتمام بالتعليم الفنى وتوفير مختلف فرص العمل لخريجي، مطالباً بتغيير ثقافة الطلاب وأولياء الأمور تجاه التعليم الفني، والعمل بالكيانات الاقتصادية العملاقة الجارية على أرض المحافظة، مؤكداً أن المحافظة ستبدأ في تنفيذ خطط مختلفة لتطوير منظومة التعليم الفني.

وألقى المحافظ، الضوء على أهمية استمرار تدريب طلبة التعليم الفني داخل الكيانات الاقتصادية الكبرى ببورسعيد، ليتم تأهيلهم لسوق العمل عقب تخرجهم بالمشروعات غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد بشرقها وغربها وجنوبها، مؤكداً على أن التعليم الفني هو المستقبل الحقيقي لأبناء المحافظة.

ومن جانبهم، وجه الشباب الشكر لمحافظ بورسعيد، للاستجابة لهم وبحث تنفيذ مشروعاتهم ومقترحاتهم، مشيدين باللقاءات الدورية التى يعقدها المحافظ مع الشباب، والتى تؤكد على اهتمامه بالشباب والرغبة فى مشاركتهم بالتنمية الجارية على أرض بورسعيد.