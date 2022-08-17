محافظ بنى سويف: تسريع وتيرة العمل وتذليل كل العوائق بأعمال محور الفشن

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"اليوم"بزيارة فرع هيئة الطرق والكباري،وكان في استقباله المهندس طارق يوسف الجزار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف بالهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك ضمن برنامجه الميداني، لمتابعة سير العمل بوحدات الجهاز التنفيذي خاصة في القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية.

وخلال الزيارة، عقد المحافظ اجتماعاً، ناقش خلاله خطة الهيئة العامة لتنفيذ وإنشاء عدد من المشروعات في قطاع الطرق والكبارى، ضمن خطة الدولة لدعم شبكة الطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي وسير الأعمال في مشروع إنشاء كوبري محور الفشن الحر على النيل،وطريق دمو بني سويف/الفيوم والمرحلة الثانية من مشروع كوبري الميمون على الطريق الزراعي(تجاه الغربي،اتجاه بني سويف)،كوبري الميمون، كوبري الواسطى، كوبري مزلقان الواسطى،كوبري مشاة مزلقان المديرية ، طريق السادات بمدينة بني سويف، والمشروعات التي تنفذها الهيئة بقرى حياة كريمة،وغيرها من المشروعات الجاري تنفيذها بدائرة المحافظة.

شدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بالمواعيد الإنتهاء المتفق عليها ، وتسريع وتيرة الأعمال ، لاسيما وأن المشروعات الجاري تنفيذها تمثل أهمية حيوية ضمن المشروعات التي تنفذها الدولة في اطار خطتها لتحسين مستوى الخدمات والمرافق ، للارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين.

كما وجه المحافظ مسؤولى القطاع بالمتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها ومتابعة التزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والتأكد من مطابقة مراحل الرصف للمواصفات لضمان تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وطبقاً للشروط الهندسية والفنية ،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، موجها بإعداد تقارير يومية تتضمن نسب التنفيذ ،والمعوقات التي تواجه سير العمل لسرعة تذليلها.

رافق المحافظ: شيرين حسين مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة، أعضاء المكتب الفني من المهندسين المعنيين بمتابعة مشروعات الهيئة ، عيد زكي نائب رئيس مدينة بني سويف ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.