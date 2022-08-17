اليوم السابع
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محافظ المنيا يكرم الطالب الحاصل على المركز الرابع بالثانوية العامة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:30 م
محافظ المنيا يكرم الطالب الحاصل على المركز الرابع بالثانوية العامة جانب من التكريم
المنيا-حسن عبد الغفار

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كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الطالب مارك ناجح ملاك ابن محافظة المنيا والحاصل على المركز الرابع ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، بحضور أسرة الطالب .

أعرب المحافظ عن سعادته الغامرة بحصول أحد أبناء المحافظة على المراكز الأولى، مؤكدا حرصه الشديد على تكريم " مارك" من أول يوم لإعلان النتيجة، إلا أن ارتباط الاسرة بظروف تواجدها في القاهرة حالت دون ذلك، وأعرب المحافظ عن فخره الشديد بجميع أبناء المنيا المتميزين والذين يرفعون اسم المحافظ عاليا في جميع المجالات.

وأكد محافظ المنيا على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعملية التعليمية، وتسخير جميع إمكانيات الدولة لخدمة التعليم وتطويره، لافتا إلى أن هذا التفوق يأتي نتاج جهد واجتهاد وإخلاص في العمل للطالب وأسرته ، موجها الشكر والتحية لأسرة الطالب على اهتمامها ورعايتها له مما كان له أكبر الأثر في تفوقه وتميزه.

هذا وقد حصل الطالب مارك ناجح ملاك من مدرسة العهد الجديد الخاصة بسمالوط على المركز الرابع على مستوي الجمهورية - الشعبة الرياضية بمجموع 404 درجة.

التكريم
التكريم

 

تكريم الطالب
تكريم الطالب

 

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

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