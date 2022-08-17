محافظ المنوفية يسلم مساعدات لـ 80 حالة من الأسر الأولى بالرعاية

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مساعدات مالية وعينية من مواد غذائية ولحوم لأكثر من 30 حالة إنسانية من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية من أهالي وأبناء المحافظة تعيينهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، مؤكداً انه تم إرسال مساعدات مالية وعينية أخري لـ 50 حالة إنسانية وتوصيلها الى منازلهم لتخفيف العبء عنهم ومراعاة لظروفهم الصحية الصعبة .

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الحالات الإنسانية ضمن سلسلة لقاءات " رد الجميل " لتقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، الدكتورة شيرين عبد العزيز، والنائب عصمت زايد أعضاء مجلس النواب، مديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والتموين بالمنوفية.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه علي تنظيم هذه اللقاءات بشكل دوري لمد يد العون للأسر الأولي بالرعاية، مشيراً إلي تواجد مسئولي الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي للتواصل المباشر مع الحالات لتسهيل الإجراءات اللازمة وتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدي من أجل رفع كفاءة مستواهم المعيشي، لافتاً أن هذا اللقاء يأتى تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع عدد من الحالات الإنسانية للتعرف على ظروفهم المعيشية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لهم حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم، ووجه وكيل وزارة الصحة بتوفير طرف صناعي وتسهيل إجراءات استصدار قرار علاج علي نفقة الدولة لمواطنة من ناحية طوخ طنبشا ببركة السبع تعاني من بتر بالطرف الأيمن، وكذا تحويل مواطنة من ناحية كفر داود لمستشفي رمد منوف لعمل الفحوصات اللازمة وإجراء عملية مياه بيضاء علي إحدى عينيها ، كما أمر المحافظ بتحويل شقيقان من مركز الباجور أحدهم إلى مستشفى الجامعة وعرضه علي إستشاري كلي والآخر لمستشفي التأمين الصحي لتقديم الخدمات الطبية لهم .

وخلال اللقاء كلف المحافظ مدير مديرية الصحة بتحويل مواطنة من ناحية الشهداء الى استشاري أمراض دم بمستشفي الجامعة بشبين الكوم لعمل اللازم لإحتياجها لنقل دم بصفة مستمرة، وكذا تحويل فتاة من ناحية ميت عافية بشبين الكوم الي مستشفي الصدر بميت خلف تعاني من فشل في وظائف التنفس، فيما وجه المحافظ بتحويل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات الي مستشفي التأمين الصحي مريض بالكبد ويحتاج الي رعاية طبية خاصة، وتحويل مسنة تبلغ من العمر 66 عاماً من ناحية كفر الخضرة بالباجور مريضة بسرطان الثدي الي مستشفي الجامعة بشبين الكوم وعمل اللازم، مؤكداً علي ضرورة تسهيل إجراءات إستصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة لعدد من الحالات الإنسانية مراعاة لظروفهم الصحية والإجتماعية .

كما وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة 6 حالات إنسانية وإعداد بحوث اجتماعية لهم للوقوف علي مدى استحقاقهم لصرف معاش تكافل وكرامة من بينهم مواطن من حي غرب شبين الكوم يعاني من تليف بالكبد وتضخم بالطحال، مواطن مسن من ناحية سرسنا بالشهداء متزوج ويعاني من مرض مناعي، ومواطن آخر من ناحية طوخ دلكا بتلا يعول طفلة من ذوي الهمم .

فيما وجه المحافظ بتوفير كشك لمواطنة من ناحية كفر داود تعاني من إلتهاب فيروسي مزمن ، وكشك أخر لمواطنة بشبين الكوم تعاني من تراكم الديون عليها ولا تقدر علي سدادها، موجهاً مدير مديرية القوي العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الحالات المستحقة لتوفير مصدر رزق ثابت لهم.

ومن أبرز الحالات الإنسانية التى تم صرف مساعدات مالية لهم خلال اللقاء، مواطنان من قرية ساقية أبو شعرة أحدهم يعول 2 من الأبناء يعانوا من كسر بعظام الحوض مما يجعلهم غير قادرين علي الحركة، والآخر لديه إبن يعاني من مرض التقزم بالجسد، مواطن من ناحية جريس يبلغ من العمر 41 عاماً متزوج وتعرض لحادث نفوق 4 مواشي، مواطن من ناحية سمادون يعول 3 من الأبناء ويعاني من تآكل بعظم الفخذ الأيمن وضعف بالعضلات، ومطلقة من ناحية كفر زلابية بأشمون تعاني من ورم ليمفاوي وتعاني بقصور بوظائف الكلي، فضلاً عن صرف مساعدات لـ 3 مواطنين من ناحية شنوان مركز شبين الكوم أحدهم متزوج ولديه أبناء ومريض بتصلب متناثر بالجهاز العصبي، وآخران يعانوا من أورام سرطانية، مواطن من ناحية مليج يعول 3 من الأبناء أحدهم يعانى بشلل دماغي والأطراف الرباعية، مواطنة من ناحية شبراباص تعاني من مرض السرطان .

وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء مجلس النواب الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية علي دوره الرائد ورعايته الشاملة للأسر الأولى بالرعاية والحالات المستحقة، فضلاً عن متابعته الميدانية للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، هذا وقد أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بهذا اللقاء وما لمسوه من اهتمام وحرص المحافظ للإستماع إلى مطالبهم وحل شكواهم.