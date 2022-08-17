محافظ المنوفية يستعرض أداء المنظومة الصحية خلال لقائه ممثل الشكاوى بمجلس الوزراء

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، المهندس كرم خليفة مدير متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك في إطار استعراض مؤشرات أداء المنظومة بالقطاع الصحى بالمحافظة، فضلاً عن متابعة موقف تلقى ورصد وإستجابة شكاوى المواطنين عبرالمنظومة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، والدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة، ومدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

حيث أكد محافظ المنوفية على أن المحافظة تحرص دائماً على تطوير أدائها بشكل مستمر لتحقيق رضا المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ،مثمناً الدور الرائد والحيوي لمنظومة الشكاوى والتي تعد واجهة عصرية للدولة في التواصل المباشر مع المواطنين لإيجاد الحلول الفورية حيال شكواهم .

وأشار المحافظ إلى أنه يتم تلقى الشكاوى بداية من استقبال المواطن وتقديمه للشكوي وإدخال بياناتها علي المنظومة ومتابعة الشكوى من الجهات المختلفة وإفادة المواطن بما تم بشكواه بمختلف المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بمراكز ومدن المحافظة، مؤكداً على أنه يتم عقد لقاءات يومية بالمواطنين للتعرف على شكواهم ومطالبهم وسرعة فحصها واتخاذ إجراءات فورية حيالها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.

أوضح المهندس كرم خليفة أنه يتم تلقى الشكاوى من خلال عدة مصادر ومنها الخط الساخن 16528، وموقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg وتطبيق في خدمتك الإلكترونى عبر الهواتف المحمولة ، مؤكداً على أهمية المنظومة ودورها الفعال في تخفيف المعاناة عن المواطنين بتوصيل شكواهم للجهات المسئولة والمسئولين للعمل على سرعة حلها، وخلال اللقاء تم استعراض انجازات مؤشرات الأداء لمنظومة الشكاوى بقطاع الصحة بالمحافظة من مديرية الصحة والمستشفى التعليمى والتأمين الصحي في التعامل مع الشكاوى عبر المنظومة ومتابعتها والرد عليها إلكترونياً.

وقدم مدير متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على تقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة للمنظومة بمختلف القطاعات كونها إحدى أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، مشيداً بفريق منظومة العمل بمديرية الصحة ودورهم الفعال في تحقيق نسبة إنجاز 99% على منظومة الشكاوى الحكومية، هذا وقد عقد المهندس كرم خليفة إجتماعاً بمديرية الصحة بحضور مسئولي إدارات خدمة المواطنين، حيث تم التأكيد على أهمية توحيد مصدر الشكوى والحفاظ على السرية التامة في تلقي الشكاوى، فضلاً عن تكثيف الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بالمنظومة وأهميتها.