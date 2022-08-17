محافظ الفيوم يكرم الطالبة" زينب أكرم" الأولى على الجمهورية بالثانوية العامة والأزهرية مكفوفين

الفيوم رباب الجالي

كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الطالبة زينب أكرم حسن حميدة، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة" القسم الأدبى"، والطالبة ميادة خالد محمد محمود الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة بالشهادة الثانوية الأزهرية "مكفوفين"، بمنحهما شهادتى تقدير وميداليتين تذكاريتين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

أعرب محافظ الفيوم، عن خالص تهانيه القلبية للطالبتين لتفوقهما في التحصيل الدراسى والمعرفى وإتمام الشهادة الثانوية بتفوق، مثمناً جهود أسرتيهما ودعمهما المتواصل حتى حققا هذا النجاح المتميز .

وطالب المحافظ، الطالبتين بالاستمرار فى التفوق العلمى والتحصيل الدراسى والمثابرة والإصرار في تحصيل العلم والمعرفة، وبذل المزيد من الإجتهاد وسعة الاطلاع لمواصلة مشوار التفوق والتميز والمشاركة بفاعلية فى بناء مستقبل مصر الجديدة.