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محافظ الشرقية ينعى ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية من أبناء قرية بهنباي

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:32 م
محافظ الشرقية ينعى ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية من أبناء قرية بهنباي محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا قرية بهنباي بمركز الزقازيق ، والذين لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسماعيلية أثناء توجههم لمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية .
 
وكان قد أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابه 12 آخرين من أبناء القرية وجه المحافظ الدكتور خالد فوزى وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث الأليم وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفي لإستكمال علاجهم حتي تماثلهم للشفاء والعودة لمنازلهم.
 
 وتقدم محافظ الشرقية بخالص العزاء وصادق المواساة لضحايا الحادث الأليم ، داعيا المولي عزوحل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان..
 
 

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