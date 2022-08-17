محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء كوبرى حانوت الجديد بتكلفة 4.5 مليون جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والجاري تنفيذها بقرى مراكز ومدن المحافظة تسير على قدم وساق بهدف زيادة المساحة الخضراء وتحسين نوعية الهواء للمواطنين، جاء ذلك خلال تفقده أعمال التشجير الجارية بالوحدة المحلية بحانوت التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر.

وتوجه محافظ الشرقية لتفقد كوبرى مشاة أعلى السكة الحديد بحانوت، وذلك للاطمئنان على أعمال الإصلاح بالكوبري بالشكل الأمثل بعد تعرضه لهبوط أرضي مرتين خلال الفترة السابقة، مشدداً على صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر بالمتابعة المستمرة لكافة الكباري بنطاق المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك للوقوف على حالتها وإجراء أعمال الصيانة اللازمة أولاً بأول حفاظاً على أرواح المواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية علي تفقد أعمال إنشاء كوبري جديد بحانوت بطول 22 مترا وعرض 12.5 متر، والمُنفذ بمعرفة جهاز تعمير سيناء بتكلفة 4.5 مليون جنيه لتسهيل حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين.

وانتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال التشجير الجارية بالوحدة المحلية بأبو الشقوق وأمام كفر السويركي بطريق كفر صقر / أولاد صقر، مطالباً المجتمع المدنى بمشاركة الجهاز التنفيذى بتنفيذ حملة التشجير الموسعة الجارية بقرى مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الاستفادة القصوى من الأشجار وتحسين نوعية الهواء.