محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

الإسماعيلية- صبرى غانم

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الأربعاء نتيجة امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2021/ 2022، بنسبة نجاح 81.25% من إجمالي عدد الحاضرين.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للصمِّ و ضعاف السمع بنسبة 100% و الإعدادية المهنية بنسبة 55%.

يذكر أن عدد من تقدموا لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام خلال الدورين الأول و الثاني قد بلغ 27827 طالب و طالبة، كما بلغ عدد الحاضرين 26896طالب و طالبة.

و قد نجح 26528 طالبا و طالبة خلال الدورين الأول والثانى وبذلك تصبح نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 95.33% من إجمالي المتقدمين لهذا العام و 98.64%من إجمالي الحضور.

و تَقدَّم "محافظ الإسماعيلية " بخالص التهاني القلبية لجميع طلاب الشهادة الإعدادية مُتمنيًا لهم مستقبل واعد، مُثمِّنًا جهود مديرية التربية و التعليم و القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.