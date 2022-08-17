اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 04:10 م
محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الأربعاء نتيجة امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2021/ 2022، بنسبة نجاح 81.25% من إجمالي عدد الحاضرين. 
 
كما اعتمد المحافظ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للصمِّ و ضعاف السمع بنسبة 100% و الإعدادية المهنية بنسبة 55%.
 
يذكر أن عدد من تقدموا لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام خلال الدورين الأول و الثاني قد بلغ 27827 طالب و طالبة، كما بلغ عدد الحاضرين 26896طالب و طالبة. 
 
و قد نجح  26528 طالبا و طالبة خلال الدورين الأول والثانى وبذلك تصبح نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 95.33% من إجمالي المتقدمين لهذا العام و 98.64%من إجمالي الحضور. 
 
و تَقدَّم "محافظ الإسماعيلية " بخالص التهاني القلبية لجميع طلاب الشهادة الإعدادية مُتمنيًا لهم مستقبل واعد، مُثمِّنًا جهود مديرية التربية و التعليم و القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.
 

الإسماعيلية

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

محافظة الاسماعيلية



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