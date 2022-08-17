محافظ أسيوط يكشف خطة مواجهة الهجرة غير النظامية فى القرى.. تعرف عليها

أسيوط - فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرات وبرامج ومشروعات تهتم بالشباب وتستهدف رفع الوعي للقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تتسبب في تعرضهم للمخاطر والأضرار، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق وتضافر كافة الجهود بين القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة وتوفير البدائل الإيجابية من خلال التنمية الشاملة والمستدامة خاصة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، موضحاً أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماماً كبيراً لأبنائها ولشبابها وتعمل على توفير الخدمات المختلفة وتطويرها وفقاً للامكانات المتاحة، فضلاً عن تفعيل مراكز التدريب وغيرها لتأهيل الشباب لسوق العمل وذلك لمكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الشباب المصري من الاستغلال والاتجار في البشر.

وكانت محافظة أسيوط قد شهدت تدريب بناء قدرات للجان الحماية العامة والفرعية بمحافظة أسيوط خلال الفترة من 14 : 16 اغسطس الجارى، وذلك ضمن أنشطة مشروع "مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر"، بحضور حازم علي وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط ومحمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومنار كامل مدير الوحدة العامة للطفل بالمحافظة ورؤساء مركزي أبنوب وأبوتيج وبمشاركة أعضاء وحدة حماية الطفل العامة بالمحافظة واللجان الفرعية بمركزي أبنوب وأبوتيج.

ويهدف التدريب إلى بناء قدرات عدد 30 من أعضاء لجنة الحماية العامة لمحافظة أسيوط واللجان الفرعية لمركزي أبنوب وأبوتيج محافظة أسيوط حول "الأدوار والمسئوليات الخاصة بلجان الحماية العامة والفرعية مع التركيز على المساواة بين الجنسين وحقوق الفتيات" وذلك لضمان عدم دفع المجتمعات في الصعيد للقيام بالهجرة غير النظامية من خلال خلق فرص للشباب لكسب سبل عيشهم وضمان حصول الأطفال على بيئة آمنة يكبرون فيها.

وقد شهد التدريب تقسيم المشاركين لمجموعات وتنفيذ أنشطة تفاعليه وورش عمل على الحالات وكيفية التعامل معها وتنفيذ ما تم شرحه من قبل محمد ابوشادي مدير برامج حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وخالد عزوز مشرف بخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويذكر أن مشروع "مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر" يستهدف 4500 من الفتيات والشباب في المرحلة العمرية من 15 : 30 سنة من خلال تعزيز فرص الشباب من خلال التدريب على المهارات المطلوبة للعمل لدى الغير بمحافظتي أسيوط وسوهاج، بالإضافة إلى تحسين قدرة الشباب على بدء الأعمال التجارية المتجاوبة مع الأسواق وتوسيعها واستدامتها مع تحسين إمكانية الوصول للموارد المالية، وتعزيز معلومات توعية للمستفيدين وأصحاب المصلحة بشأن المخاطر على طول طرق الهجرة ومخاطر الهجرة غير النظامية.



جانب من ورشة لجان حماية الطفل



ورشة لجان حماية الطفل