محافظ أسوان يستجيب لعلاج حالات إنسانية على نفقة الدولة وصرف إعانات عاجلة

أسوان - صلاح المسن

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بعدد من الحالات الإنسانية خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعى، واستجاب المحافظ لمطلب والد وأسرة "فيبى زكريا" بعلاجها على نفقة الدولة، بعد إصابتها بضمور فى العضلات، مع صرف 3 ألاف جنيه كمصروفات للسفر، لمتابعة حالتها مع الطبيب المختص بمحافظة أسيوط، بجانب صرف 500 جنيه على مدار 6 أشهر، لتوفير المستلزمات الطبية لها.

كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمديرية الصحة، بسرعة إجراء العملية الجراحية من خلال التأمين الصحى للطفل فيصل هانى، والذى يعانى من جرح قطعى بمقلة العين أثر اصطدامه بجسم معدنى، علاوة قيام مديرية التربية والتعليم بإعفائه من دفع المصروفات المدرسية للعام الدراسى القادم، وكذا نقله لأقرب مدرسة لمحل إقامته، وهو الذى توازى مع علاج والدته على نفقة الدولة، وتوفير فرصة عمل لها، مع صرف إعانة عاجلة ألفين جنيه.

كما كلف محافظ أسوان، المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعى بصرف إعانات مالية عاجلة لعدد من الحالات تراوحت ما بين 1500 جنيه و2000 جنيه، بجانب صرف 500 جنيه لمدة 6 أشهر لحالات أخرى، لحين صرف معاش تكافل وكرامة من الوزارة.

وأمر محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بإدراج عدد من الفتيات ضمن مبادرة " الناس لبعضهم " لتجهيز العرائس بالأجهزة الكهربائية والمعمرة، وأيضاً توفير كراسى كهربائية متحركة، فضلاً عن توزيع كراتين غذائية تشمل السلع الأساسية والإستهلاكية ، موجهاً إلى قيام جمعية الأورمان بالتدخل لترميم منزل لسيدة معيلة بعد تضررها من تداعيات السيول الأخيرة بمنطقة السيل الريفى، وذلك ضمن 50 منزل جارى إعادة إعمارهم وترميمهم، بالإضافة إلى توفير إيواء عاجل بحى السلام لعدد من الحالات الإنسانية، مع قيام مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل فى القطاع الخاص والأهلى لبعض الحالات التى تقوم بإعالة أسرهم، وكذلك قيام الوحدة المحلية بتوفير بايكات داخل السويقات الجديدة لحالات أخرى .