اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 07:03 ص
أكرم القصاص
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مجلس الوزراء السعودي يبحث الجهود الدولية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 06:00 ص
مجلس الوزراء السعودي يبحث الجهود الدولية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة الملك سلمان بن عبد العزيز
أ ش أ

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بحث مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الجهود الدولية المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. 
 
وذكرت قناة (الاخبارية) السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ترأس جلسة مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، حيث تم استعراض تقارير عن تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة، والجهود الدولية المبذولة تجاهها؛ بما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.
 
وأكد المجلس التباحث مع البحرين بشأن مذكرتي تفاهم في مجالي سلامة الطرق ومستقبل النقل، كما وافق المجلس على اتفاقيتين اثنتين لتوظيف العمالة والعمالة المنزلية مع جمهورية بوروندي.

السعودية

مجلس الوزراء السعودى

استقرار المنطقة

اخبار السعودية



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