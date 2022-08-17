مباحث التموين تضبط 1.4 طن لحوم فاسدة داخل مخزن أغذية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي من ضبط (صاحب مخزن لتجهيز المأكولات - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) وذلك لحيازته كميات من اللحوم وبدائلها مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج وبعضها منتهية الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، كما وعُثر بداخل المخزن على ( 1٫480 طن "لحوم – دواجن – مقطعات لحوم") جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى إعداد الوجبات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود بإشراف اللواء محمد عبد الله من ضبط (صاحب مصنع منظفات صناعية - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تصنيع وإنتاج كميات من المنظفات الصناعية واستخدام علامات تجارية مقلدة مُستخدماً خامات رديئة وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.. وعُثر بحوزته على (1528 لتر صابون سائل – 848 لتر منظف – 352 لتر مطهر – 62 كيلو جرام حمض سلفونيك "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" - أدوات تصنيع - كميات كبيرة من الإستيكرات والكراتين الفارغة مُعدة للتعبئة)، وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.