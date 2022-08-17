اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 08:07 ص
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ماكرون يدعم الزيارة المقترحة لبعثة الوكالة الذرية لمحطة زابوريجيا الأوكرانية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 08:00 ص
ماكرون يدعم الزيارة المقترحة لبعثة الوكالة الذرية لمحطة زابوريجيا الأوكرانية ماكرون
كتب : أحمد علوى

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أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، أعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن قلقه إزاء المخاطر على المنشآت النووية الأوكرانية.
 
وأضاف ماكرون - حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) الثلاثاء - أنه يدعم مقترح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال بعثة إلى أوكرانيا لبحث الوضع حول محطة "زابوريجيا" الأوكرانية للطاقة النووية.
 
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - في تغريدة في وقت سابق اليوم - إنه بحث ما وصفه "بالإرهاب النووي الروسي" على محطة زابوريجيا النووية الواقعة في جنوب البلاد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس ماكرون.
 
جدير بالذكر أن روسيا سيطرت على محطة "زابوريجيا"، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، في مارس الماضي بعد وقت قصير من اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية. وتلقي موسكو وكييف باللوم على بعضهما البعض في تجدد القصف في محيط المنشأة؛ مما يثير المخاوف من حدوث كارثة نووية محتملة.

فرنسا

ماكرون

روسيا

زابوريجيا



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