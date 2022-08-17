ماس كهربائى خلال صيانة ثلاجة وراء اندلاع حريق بمستشفى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، فى واقعة نشوب حريق بمستشفى البدرشين، أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران، بإحدى الغرف بالطابق الأخير بمبنى المستشفى، حيث اندلع الحريق خلال صيانة ثلاجة ، مما أسفر عن حدوث ماس كهربائي واشتعال النيران.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأدى الحريق إلى بعض التلفيات بمحتويات الغرفة.

وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بمستشفى البدرشين، اليوم الأربعاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمستشفى البدرشين، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وإنقاذ أحد الأشخاص بعد محاصرة الحريق له.

تم الاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمستشفى، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.