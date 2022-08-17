لشكه فى سلوكها.. تجديد حبس المتهمة بقتل زوجها فى كرداسة 15 يوما

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بالجيزة، حبس ربة منزل و2 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل زوجها تاجر الخردة بمنطقة كرداسة.

أقرت المتهمة بقتل زوجها في تحقيقات النيابة العامة، بأنها تخلصت من زوجها العرفي تاجر الخردة بعدما شك بعلاقتها بآخر في منطقة كرداسة بالجيزة.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه يدعى "سيد ع" 30 عاما، قتلته زوجته عرفيا "زينب م" 35 عامًا وآخرين، وهم "محمد ع" 25 تاجر خردة، و" صباح أ" 39 عامًا تاجرة خردة، و"سمير. م" صاحب توك توك وبرفقتهم طفلة الزوجة في عقدها الأول.

وأضافت التحقيقات، أن الزوجة كانت متزوجة عرفيًا من المجني عليه "سيد" منذ 10 أعوام، وتبين أن المجني عليه تعرف عليها من خلال صباح تاجرة الخردة ، يوم الواقعة ذهبا الزوجان للجلوس معها، وتصادف وجود المتهم الثاني (محمد).

وتبين من أقوال المتهمة أن زوجها شك في وجود علاقة بينها وبين صديقه، ولاحظ أثناء جلوسهما بقيام زوجته بأفعال مثلما كانت تفعلها معه في بداية التعارف معه، فتأكد شكه وطلب منها الذهاب إلى شقتهما فرفضت، وطلبت الجلوس مع "صباح ومحمد" فزاد شكه أكثر بوجود علاقة بينهما، فكرر طلبه مرة ثانية وبرفضها حاول تهديدها مستخدما سكين، فحاولت كل من "صباح ومحمد" تهدئته وأخذ السكين منه، ولكن كان "سيد" يقف بجوار النافذة فدفعه "محمد" فسقط في الشارع جثة هامدة.

حاول كلا من محمد وصباح وزينب إخفاء معالم الجريمة فاستعانوا بصاحب توك توك بجوارهم في السكن "جارهم" ويدعى "سمير" لنقل الجثة إلى شقته، مدعين أنه في حالة إعياء شديد.

وتبلغ لقسم شرطة كرداسة بلاغا بالعثور على جثة تاجر خردة داخل شقته فتبين عدم وجود بعثرة وان هناك شبهة جنائية في الحادث، بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم كشف لغز الحادث وتبين أن زوجته عرفيا، وراء ارتكاب الواقعة، باشتراكها مع آخرين، حيث اقدموا على قتله لخلافات زوجية بين المجني عليه والزوجة.

وقال المتهمين امام جهات التحقيق انهم خافوا من فضيحته وصراخه ولم الناس عليهم فتخلصوا منه، وأمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة

وتم إخلاء سبيل صاحب التوكتوك بعدما تبين عدم تورطه في الجريمة، وانتدبت النيابة، الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت النيابة بتسليم نجلة المتهمة الرئيسسة"زينب" لوالدها " لرعايتها، وما زالت التحقيقات مستمرة

تلقى قسم شرطة كرداسة، بالعثور على جثة عامل داخل مسكنه، فانتقلت قوة أمنية بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن زوجة القتيل وراء ارتكاب الجريمة بالاستعانة بـ4 أشخاص آخرين، بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم.